Comedian Oliver Pocher (42) kommentierte Wendlers Abgang schon am Mittwochabend.

Der Schlagersänger hatte in den verangenen Wochen via Insta seine wirren Corona-Verschwörungstheorien verbreitet.

Zunächst war unklar, ob Wendler sein Konto selbst gelöscht hat. Jetzt steht fest: Instagram hat ihn entfernt. Das bestätigt ein Sprecher des Mutterkonzerns Facebook am Donnerstagmorgen der Deutschen Presse-Agentur. Auf dem Account sei «wiederholt gegen die Richtlinien des sozialen Netzwerkes verstossen» worden, heisst es.

Aufruf zu Hamsterkäufen

Comedian Oliver Pocher (42) fiel Wendlers Insta-Verschwinden sofort auf: Am späten Mittwochabend teilte er einen Screenshot vom leeren Profil des Schlagersängers und schrieb: «Game over auf Instagram» – garniert mit klatschenden Händen.

Wendler, der in seiner Wahlheimat Florida weilt, nutzte seinen Account in jüngster Zeit immer wieder, um seine Corona-Verschwörungstheorien zu verbreiten. Mitte Januar etwa gab er skurrile Pandemie-Überlebenstipps und riet seinen Follower*innen, «sich gut vorzubereiten» und sich mit genügend Esswaren einzudecken. «Wartet nicht länger, sondern besorgt euch sofort Lebensmittel.»

Wendler als goldene CD

Und RTL hielt Wort: Wo der Schlagerstar nicht herausgeschnitten werden konnte, wurde im Schnitt gezoomt, geblendet und verwischt, was das Zeug hielt. «Peinlich!» sei das, schrieb Wendler auf Instagram. «RTL hat sich mit dieser Aktion ins eigene Knie geschossen und jegliche Glaubwürdigkeit verloren.»

In einer DSDS-Folge wurde Wendler gar als goldene CD kaschiert – der bislang wohl absurdeste Moment der aktuellen Castingshow-Staffel:

Eine Anfrage der «Bild»-Zeitung liess Wendler bislang unbeantwortet. Ein Bekannter von ihm sagt derweil, Wendler wolle sich nun komplett auf Telegram konzentrieren und vorerst nur noch dort kommunizieren. Ob das wohl so bleibe, wollte die deutsche Boulevardzeitung von seinem Informanten darauf wissen. «Gute Frage – bei ihm ändert sich so was ja teilweise täglich.»