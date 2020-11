Postangestellte haben mit einem Video einen viralen Hit gelandet. Den Arbeitgeber freuts nicht. Instagram: swissmeme_tv

Darum gehts Ein Video zeigt, wie mehrere Pöstler waghalsig mit ihren Elektorollern durch die Strassen fahren.

Das Video verzeichnet auf Instagram mittlerweile mehr als 16’000 Likes.

Die Post freuts weniger: Sie will dem Video intern nachgehen.

Auch die Online-Community ist gespalten.

Zwei Fahrer driften mit ihren Post-Elektroroller n samt Anhänger waghalsig durch ein Parkhaus. Kurz darauf ist im Video zu sehen, wie einer der Anhänger umgekippt ist und alle Briefe des Anhängers über den Boden verstreut sind. Zu finden ist es auf Tiktok und seit einigen Tagen auch auf der Schweizer Instagram - Seite swissmeme_tv . Mehr als 370’000 Leute folgen der Seite, 16’000 User haben das Pöstler-Video bereits geliked.

«Das Verhalten ist gefährlich und unprofessionell»

Die Post zeigt sich wenig erfreut über das Video. Auf Instagram kommentierte sie das Video bereits: «Was zu sehen ist, entspricht nicht unseren Standards , und wir entschuldigen und hierfür in aller Form. Der Sache gehen wir intern nach.» Man gehe derzeit davon aus, dass es sich um Angestellte der Post handle, sagt Post-Mediensprecherin Jacqueline Bühlmann auf Anfrage gegenüber 20 Minuten. Welche Konsequenzen es für die Pöstler habe, sei zurzeit in Abklärung. «Das Verhalten der Mitarbeitenden ist gefährlich und unprofessionell. Sicher werden wir in einem ersten Schritt ein sehr ernsthaftes Gespräch mit den Protagonisten führen.» Das Video werfe ein schlechtes Licht auf die Post und ihre Mitarbeitenden, die sich stets korrekt verhielten.

In der Vergangenheit habe man bereits ähnliche Fälle erlebt, so Bühlmann. Dabei handle es sich allerdings um Einzelfälle. «Bei über 10 ’ 000 Mitarbeitenden in der (Brief-) Zustellung kann es vereinzelt zu solch unvorteilhaften Aktionen kommen. Die überwiegende Mehrheit unserer Mitarbeitenden verhält sich stets korrekt und sorgt bei jedem Wetter dafür, dass die Sendungen sicher und zuverlässig bei ihren Empfängern ankommen.» Die Post hoffe, dass sich die Protagonisten einsichtig zeigten und das Video selber entfernten.

Instagram-Community ist gespalten

Nicht nur die Post ärgert sich über das Video, sondern auch Instagram-User stören sich daran. Eine Nutzerin kommentiert: «Wegen solchen Trotteln kommen die wichtigen Briefe nicht und der Inhalt der Pakete ist beschädigt. Das nächste Mal lasse ich einem Patienten auch anstatt der Infusionslösung Luft in seine Venen, filme es und lache dazu … Solch dumme Leute.» Andere feiern die Aktion. Da eines der Fahrzeug e mit Aargauer Nummer unterwegs ist, meint ein Nutzer dazu: «Kein Wunder sind es Aargauer . »

Hinter dem Insta-Account, auf dem das Video hochgeladen wurde, steckt der Schweizer Social-Media-Star Zeki. Von wem das Video genau stamme, wisse er aber nicht. «Ich bekam das Video über Instagram zugeschickt. Auf Tik t ok war es da bereits am T renden. Die Instagram-Community fand es witzig, einige haben sich aber auch geärgert. Mixed Feelings.»

Grundsätzlich freue er sich, wenn seine Follower ihm Videos schicken, die sie im Internet finden, so Zeki. Es gebe aber auch Grenzen: «Über witzige Videos freue ich mich , und die poste ich dann manchmal auch. Ich bekomme aber immer noch viele Videos, in denen Gewalt oder Drogen zu sehen sind. Gegen solche Videos stelle ich mich klar und poste sie auch nicht auf meiner Seite.»