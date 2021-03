1 / 4 Instagram arbeitet an einer App nur für Kinder. 20min/Tobias Bolzern Es soll sich dabei um eine sicherere Plattform für junge Nutzerinnen und Nutzer handeln. Getty Images Und Eltern sollen mehr Kontrolle und Einsicht in die Social-Media-Aktivitäten ihrer Kinder erhalten. Getty Images

Darum gehts Instagram hat angekündigt, dass es an einer Plattform arbeitet, die direkt für Kinder gemacht ist.

Es soll sich um eine sicherere Version des sozialen Netzwerks handeln.

Ausserdem sollen Eltern mehr Kontrolle und Einsicht in die Profile ihrer Kinder erhalten.

Das Projekt befindet sich aber noch in der Anfangsphase.

Eigentlich darf man sich bei der Social-Media-Plattform Instagram erst ab 13 Jahren registrieren. Häufig wird diese Regel aber missachtet, indem Kinder bei der Erstellung ihres Profils einfach eine falsche Angabe machen. Nun hat Adam Mosseri, der Instagram-Chef, über seinen Twitter-Account bestätigt, dass das Unternehmen tatsächlich daran ist, eine neue Version von Instagram zu erstellen, die extra für Kinder gemacht ist.

«Kinder fragen ihre Eltern immer häufiger danach, Apps beitreten zu dürfen, um mit ihren Freunden mitzuhalten», heisst es im Tweet. «Eine Version von Instagram, bei der Eltern die Kontrolle haben, wie wir es bei Instagram Kinds möglich gemacht haben, ist etwas, das wir erforschen. Wir werden zu einem späteren Zeitpunkt mehr Informationen darüber teilen.»

«Es gibt noch viel Arbeit zu tun»

Ähnliches verkündet auch Instagram Vize-Chef Vishal Shah in einem Interview mit «Buzzfeed». Dort erläutert er: «Ich freue mich, ankündigen zu können, dass wir die Arbeit mit Jungen zu einer Priorität gemacht haben.» Daher arbeite das Unternehmen hart daran, eine neue Version von Instagram aufzubauen, die es Kindern unter 13 Jahren erlaube, die Plattform sicher und unter den besten Bedingungen zu benutzen.

Hintergrund dieser neuen Plattform sei, dass immer mehr Kinder Apps wie Instagram benutzen möchten und es in vielen Fällen schwierig sei, das tatsächliche Alter der Userinnen und User zu verifizieren. «Es gibt noch viel Arbeit zu tun in diesem Bereich», so Mosseri. «Aber unser Ziel ist es, den Eltern mehr Transparenz und Kontrolle darüber zu bieten, was ihre Kinder tun.» Das Projekt befinde sich aber noch in einem äusserst frühen Stadium. Deshalb können zu diesem Zeitpunkt noch keine konkreten Pläne präsentiert werden.

Neue Richtlinien

Generell hat Instagram in den letzten Wochen immer wieder die Wichtigkeit des Kinderschutzes und der Sicherheit seiner jungen Nutzerinnen und Nutzer herausgestrichen. So hat das Unternehmen beispielsweise Neuerungen angekündigt, was den Kinderschutz auf Instagram selbst angeht. So soll das Senden von Direktnachrichten über die Plattform neu eingeschränkt werden. Um Jugendliche zu schützen, ist es Erwachsenen untersagt, Nachrichten an Nutzerinnen und Nutzer unter 18 Jahren zu verschicken, die ihnen nicht folgen.

Ausserdem soll Teenagern neu ein Warnhinweis angezeigt werden, wenn sie Direktnachrichten an Erwachsene verschicken, denen sie bereits folgen. Junge Userinnen und User werden darüber hinaus gewarnt, wenn sie mit einem Account interagieren, bei welchem seltsames Verhalten beobachtet wurde. Dazu gehört beispielsweise, wenn eine erwachsene Person eine grosse Anzahl an Nachrichten oder Freundschaftsanfragen an andere Nutzerinnen und Nutzer unter 18 Jahren verschickt.

Zuletzt soll es künftig schwieriger werden, Accounts von Teenagern zu finden und junge Nutzer sollen vermehrt darauf aufmerksam gemacht werden, dass sie ihr Profil auf privat stellen können.