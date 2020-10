Damit will das Unternehmen gegen Cyber-Mobbing vorgehen.

Instagram will eine neue Funktion einführen.

Weniger Hassrede und Mobbing: Das ist das Ziel, das Instagram mit einer neuen, am Dienstag angekündigten Funktion erreichen will. So sollen künftig Kommentare mit beleidigenden oder hasserfüllten Inhalten automatisch zensiert werden.