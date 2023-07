Honkong: Instagramer Remi Lucidi stürzt von Tregunter Tower

Nun ist er tot – er stürzte von einem über 200 Meter hohen Gebäude in Hongkong. Auf dem Foto befindet er sich in Dubai.

Waghalsige Manöver für den besten Shot, mit dem man dann anschliessend auf Social Media möglichst viele Likes rausholen kann? Das ist nichts Neues, und schon oft brachten sich Menschen damit in lebensgefährliche Situationen, die teils sogar tödlich endeten. So auch kürzlich in Hongkong, als der 30-jährige Franzose Remi Lucidi, auf Instagram bekannt als remnigma, von einem der Tregunter Tower in die Tiefe stürzte.