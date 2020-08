Instagrammer macht sich über «hohe Schweizer Preise» lustig

Tipps fürs kleine Budget

Schweiz Tourismus macht darauf aufmerksam, dass Touristen in vielen Regionen von zusätzlichen Leistungen in Verbindung mit mindestens einer Übernachtung in der Jugendherberge, im Hotel oder Campingplatz profitieren können. Das Ticino Ticket erhalten Touristen, die in einem Hotel, in einer Jugendherberge oder auf einem Campingplatz übernachten. Mit dem Ticket erhalten sie freie Fahrt mit dem ÖV und Vergünstigungen für Bergbahnen, Schifffahrten und die touristischen Hauptattraktionen des Tessins. Ähnliche Möglichkeiten bietet die Geneva Transport Card für die Stadt Genf. Touristen mit kleinem Budget empfiehlt Schweiz Tourismus auch die Gutscheine für 100 Franken, die man für touristische Leistungen bei mindestens zwei Hotelübernachtungen in der gleichen Region (Waadtland, Genf, Wallis) bekommt. Als günstige Übernachtungsmöglichkeiten eignen sich Jugendherbergen . Ein kostengünstiger Geheimtipp für ganze Gruppen sind Ferien in Baudenkmälern.