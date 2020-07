vor 21min

Video geht viral

Instagrammerin (25) beklagt «Serbien-Bashing» wegen Corona

Model Tatjana Basevic (25) kritisiert, dass in der Schweiz wegen des Corona-Ausbruchs auf Serbien herumgetrampelt werde. Sie wirft den Medien Rassismus vor. Das Video der Baslerin geht viral.

von Daniel Waldmeier

Darum gehts Ex-Miss-Schweiz-Kandidatin Tatjana Basevic ärgert sich über die Serbien-Debatte in der Schweiz.

Den Medien wirft sie vor, Hass zu schüren.

Gegenüber 20 Minuten sagt sie: «Ich musste in der Schweiz wegen meines Namens mit Rassismus und Vorurteilen leben.»

«Ich würde gerne wieder über Haare und Make-up reden. Aber leider kann ich nicht, weil gewisse Dinge machen mich so sauer, dass ich das Profil nur auf diese Weise nutzen kann», sagt die Schweiz-Serbin Tatjana Basevic (25) in einem Insta-Video, das innert 24 Stunden über 65’000-mal angeschaut und tausendfach geteilt wurde.

Danach setzt die Ex-Miss-Schweiz-Kandidatin und Produzentin einer Modelcasting-Show in Serbien zu einem fünfminütigen Monolog an, in dem sie sich über die Art und Weise beschwert, wie die Schweizer Newsportale über die Corona-Party von Novak Djokovic oder die «importierten» Corona-Fälle aus Serbien berichtet haben. Ihre Botschaft: Das «Serbien-Bashing» sei Ausdruck von Rassismus gegenüber Secondos vom Balkan (siehe Video oben).

«Es sind 29 Länder auf der Liste – nicht nur Serbien»

Zuvor hatten das Bundesamt für Gesundheit und die Kantonsärzte vor einer Häufung von Corona-Fällen bei Serbien-Rückkehrern gewarnt. Der Bundesrat hat darum beschlossen, die Grenzen für Einreisende aus Serbien vorerst nicht zu öffnen.

Die Baslerin, die seit einigen Jahren in Belgrad lebt, sagt zu 20 Minuten, ihr sei der Kragen geplatzt: «Ich verfolge das Geschehen in der Schweiz sehr genau. Es wurde in den letzten Tagen schon sehr auf Serbien herumgehackt. Serbien wird mit Corona gleichgesetzt, dabei geht es um eine weltweite Pandemie.» Das zeige auch die Liste der Risikoländer, die der Bund gestern veröffentlicht habe. «Es sind 29 Länder drauf. Aber im Vorfeld war nur von Serbien die Rede.»

1 / 3 Sie machte ihrem Ärger über die Medien auf Instagram Luft. Foto: zvg Mit dem Video hat Basevic offenbar einen Nerv getroffen. «Ich erhielt über 1000 Nachrichten, nur ganz wenige waren negativ.» zvg Die 25-Jährige bestreitet nicht, dass es in Serbien einen Corona-Ausbruch gibt. «Gerade kleineren Orten ist es prekär, da das Gesundheitswesen teils überfordert ist.» zvg

Auch Tatjana hat es erwischt

Die 25-Jährige bestreitet nicht, dass es in Serbien einen Corona-Ausbruch gibt. «Gerade kleineren Orten ist es prekär, da das Gesundheitswesen teils überfordert ist.» Auch sie selbst hat Corona schon erwischt. Sie ruft in Erinnerung, dass die neuen Fälle eine Folge davon seien, dass die Politik Lockerungen beschlossen habe. «Es ist falsch, jetzt mit dem Finger auf Leute zu zeigen, nur weil sie an einer Party teilnehmen.»

Mit dem Video hat Basevic offenbar einen Nerv getroffen. «Ich erhielt über 1000 Nachrichten, nur ganz wenige waren negativ.» Viele Secondos hätten die Berichterstattung als einseitig empfunden. Basevic betont, dass es ihr nicht um Aufmerksamkeit und Selbstmarketing gehe.

Dass sie und weitere Secondos empfindlich reagierten, hänge mit persönlichen Erfahrungen zusammen. «Ich bin weder schwarz noch muslimischen Glaubens, und trotzdem habe ich in der Schweiz wegen meines Namens mit Rassismus und Vorurteilen leben müssen, etwa bei der Wohnungssuche. Auch bei der Miss-Schweiz-Wahl hatte ich als Secondo einen Nachteil. Wer nie in dieser Haut steckte, kann das gar nicht nachvollziehen.»