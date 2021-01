«Selbstsüchtige, durchoperierte Hohlfritten» : Instagrammerin will Pocher wegen Beitrag über Party verklagen

Oliver Pocher (42) kritisierte die Geburtstagsparty einer Instagrammerin. Nun will das Model den Moderator verklagen.

Nach einer deftigen Kritik von Oliver Pocher (42) an einer Party in Corona-Zeiten will die von ihm attackierte Instagrammerin den Moderator verklagen. Seine Mandantin habe sogar Todesdrohungen bekommen, nachdem sie in einem Beitrag von Pocher aufgetaucht sei, erklärte der Anwalt der jungen Frau in einem Schreiben vom Freitag. Pocher habe mit seinem Video billigend in Kauf genommen, dass ihre Gesundheit Schaden nehme. Der Moderator selbst reagierte recht gelassen auf die Anwürfe. «Erst kleine Corona Party feiern... und dann den Anwalt schicken», schrieb er in seiner Instagram-Story. «Bin sehr gespannt!» Mehrere Medien berichteten.