Integrativer Unterricht – Toleranz oder Ding der Unmöglichkeit?

Gewalt im Klassenzimmer: Das kannst du tun

20 Minuten: Herr Richter, unsere Community berichtet von Gewalt im Klassenzimmer. Wie könnte man diese von vornherein eindämmen?

Thomas Richter: Als Lehrperson sollte ich eine gute Beziehung und einen angemessenen Führungsstatus aufbauen. Konflikte früh erkennen und lösen und mit der Klasse systematisch an einem guten Klima arbeiten. Bei Vorfällen muss man sauber analysieren, ob die Betroffenen deutliche Grenzen, Hilfe oder eine ausgewogene Mischung davon brauchen. Hier ist es entscheidend, dass alle Lehrpersonen mit einheitlichen Methoden die Situationen bearbeiten und am gleichen Strang ziehen.

Und wie können Eltern von betroffenen Kindern reagieren?

In einem ersten Schritt und bei leichten Vorfällen würde ich mit dem Kind zu Hause nach Ideen suchen, wie es sich verhalten und wehren kann. Diese sollten genau auf die Persönlichkeit des Kindes abgestimmt sein. Vielleicht hat es auch einen wichtigen Anteil am Konflikt und kann künftig etwas daraus lernen. Vielleicht gelingt es sogar, beide Seiten anzuhören. Wenn sich die Situation nicht verbessert, sollte man mit der Schule Kontakt aufnehmen.

Was kann ich machen, wenn mein Kind zu Wutanfällen neigt?

Die wirksamste Methode, die ich kenne, ist zu lernen, anders über eine Situation zu denken. Finden Sie gemeinsam heraus, was das Kind kurz vor dem Wutanfall gedacht hat, und versuchen Sie, mit ihm Gedanken zu finden, welche weniger Frust entstehen lassen. Beim Verlieren kann man z. B. denken: «Es ist ja nur ein Spiel.»

Was denken Sie über die integrative Förderung?

Grundsätzlich eine sehr gute Idee. Leider treffe ich immer wieder Klassen an, die gemessen an der Grösse der vorhandenen Herausforderungen viel zu wenige erwachsene Personen vor Ort haben. Viele Klassen kann man heute nicht mehr allein unterrichten.