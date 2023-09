Nachhaltiges WC-Papier: Wie du mit O-Sow die Umwelt schützt und Blumen pflanzt

Avia Revivi ist Industriedesign-Studentin und hat ein biologisch abbaubares WC-Papier für Menschen , die beim Campen oder Wandern aufs Klo müssen, entwickelt. «Beim Campen und Wandern gab es Tage, an denen ich keine anderen Menschen getroffen habe – aber immer mal wieder WC-Papier gefunden», sagt die Studentin gegenüber «Dezeen».

Jedes Blatt enthält unterschiedliche Samen

«Das Papier kann sich bei Feuchtigkeit und in Flüssigkeiten schnell auflösen», sagt die Studentin. «Tiere können es gefahrlos essen, es baut sich aber auch auf Stein ab.» Die Blätter gibt es in verschiedenen Ausführungen, damit die Wanderlustigen eines auswählen können, das zur bereits vorhandenen Vegetation passt.

«Ich habe die Samen von Minze, Pfingstrosen, Rosen, Peterli und Kresse verarbeitet, möchte aber auch noch weitere Samen aufnehmen – dafür schaue ich mir bekannte und beliebte Wanderrouten an und welche Pflanzen dort wachsen», sagt Revivi.

Glatte Seite und Seite für «mehr Griffigkeit»

Das WC-Papier, das den Namen O-Sow trägt, soll in ebenfalls biologisch abbaubarer Verpackung kommen. Die Form, die an ein Blatt erinnert, ist kein Zufall: Dafür hat sich Revivi entschieden, nachdem sie verschiedene Abwischmethoden untersucht hat. So soll diese Form zweifach verwendbar sein und für verschiedene Handgrössen geeignet.