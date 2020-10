Kein reines Schweizer Problem

Nicht nur in der Schweiz, auch im Ausland ist Personalmangel auf Intensivstationen ein grosses Thema. So warnten etwa die Berliner Charité und die Universitätsklinik in Frankfurt am Main öffentlich davor. Allein in Letzterer hätten sich in den vergangenen zwei Wochen doppelt so viele Mitarbeiter mit dem Coronavirus infiziert wie in den drei Monaten zuvor, sagte Jürgen Graf, Ärztlicher Direktor des Klinikums Frankfurt, am Freitag in Berlin. Auch der Vorstand Krankenversorgung der Berliner Charité, Ulrich Frei, wies auf immer mehr Infektionen beim Klinikpersonal hin. Das Personalproblem verschärfe sich bei gleichzeitig steigenden Zahlen an Corona-Patienten, weil viele weitere Mitarbeiter wegen der Positivfälle beim Personal in Quarantäne gehen müssten. (Reuters)