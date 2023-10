Intensiver Dauerregen: Sturmtief Aline bringt Orkanböen

Am Freitag, wenn der Regen voraussichtlich seinen Höhepunkt erreicht, dürfte der Niederschlag auch auf nördlichere Gebiete übergreifen. Die Schneefallgrenze sinkt dabei auf 2500 Meter, am Samstag weiter auf 2200 Meter über Meer.

Sturmböen in den Bergen erwartet

Der Föhn, der sich schon am Mittwoch in den Alpen breitgemacht hatte, dürfte am Donnerstag zunehmen, wodurch im Haslital und im Urner Reusstal, aber auch vom Sarganserland bis nach Lichtenstein Sturmböen möglich sind. Am Freitag dürfte er dann seinen Höhepunkt erreichen und in den Alpentälern mit bis zu 100 Stundenkilometern, auf den Gipfeln gar mit Orkangeschwindigkeiten von bis zu 160 Kilometern pro Stunde blasen.