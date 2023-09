Intensiver Regen: In der Südschweiz besteht Gefahr von Hochwasser und Erdrutschen 

Der Mittwoch war vielerorts nochmals ein Sommertag. So wurde die Sommermarke in Basel in diesem Jahr zum 90. Mal geknackt (Durchschnitt 58,5 Tage). In Genf wurde die 25-Grad-Marke bereits 95 Mal überschritten (Norm 63,8 Tage), wie MeteoNews twittert.