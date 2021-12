«Die Situation ist kritisch» – Intensivstationen sind am Limit – auch wegen überlastetem Personal

Viele Intensivstationen in der Schweiz laufen wegen der Delta-Welle am Anschlag.

Noch am Montag sagte der oberste Kantonsarzt Rudolf Hauri, dass die Lage in den Spitälern «nicht dramatisch, aber belastend» sei. Nur wenig später hat sich die Situation vielerorts deutlich verschärft. Am Dienstag warnte Stephan Jakob von der Insel-Gruppe Bern im SRF-«Club», dass es «ganz sicher» eine Triage geben werde. Die Kapazitäten hochzufahren wie in der ersten Welle sei wegen des fehlenden Personals nicht mehr möglich, so Jakob.