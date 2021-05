Inter Mailand wird erstmals seit 2010 wieder Meister in der Serie A

Zum ersten Mal seit 2010 : Inter Mailand wird nach Bergamo-Unentschieden Sofa-Meister

In den letzten neun Jahren triumphierte stets Juventus Turin in der Serie A. Nun hat Inter Mailand diese Dominanz durchbrochen. Die Mailänder holen sich den Meistertitel.

Auch ein Tor von Robin Gosens hat die rechnerische Chance von Atalanta Bergamo im italienischen Meisterkampf nicht mehr aufrecht erhalten können. Durch ein 1:1 (1:0) am Sonntag bei Sassuolo Calcio kann Bergamo Inter Mailand nicht mehr abfangen. Die Nerazzuri, die am Samstag mit Mühe 2:0 beim Tabellenletzten der Serie A, FC Crotone, gewonnen hatten, durften sich über ihren 19. Meisterschaftstriumph in Italien freuen.