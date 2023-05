Champions League Halbfinal: Inter Mailand – AC Milan 1:0

IMAGO/Gruppo LiveMedia

Die Szene des Spiels

Es lief die 37. Minute, als Rafael Leão den Ball knapp am Tor vorbeischoss. Nur wenige Zentimeter fehlten und es wäre vielleicht der Beginn einer grossen Aufholjagd Milans gewesen. So gewann Inter am Ende die Partie mit 1:0 und zog mit einem Gesamtscore von 3:0 in den Final ein. Den Treffer zum Sieg erzielte Lautaro Martínez in der 74. Minute.

Die Schlüsselfigur

Die AC Milan ging mit dem wieder genesenen Stürmer Rafael Leão in das Halbfinal-Rückspiel der Champions League. Der Portugiese musste vor einer Woche noch wegen einer Adduktorenverletzung passen. Und so war die Hoffnung gross, dass der Portugiese Milan doch noch in den Final schoss.

Doch das misslang. Man sah dem Stürmerstar die fehlende Spielpraxis an. In der laufenden Saison schoss der 23-Jährige in 44 Pflichtspielen 13 Tore und bereitete 13 vor. Insgesamt liegt Leão in 159 Partien für Milan bei 74 Torbeteiligungen. Gegen Inter kam kein weiteres Tor hinzu.

Die bessere Mannschaft

Inter Mailand. Milan war zwar bemüht, doch am Ende fehlte die Durchschlagskraft. Inter überzeugte hingegen durch eine imposante Körpersprache und auch immer wieder durch gefährliche Aktionen.

Das Tribünen-Gezwitscher

Kurz nach der Pause trat Inters Francesco Acerbi absichtlich auf den Fuss von Milans Sandro Tonali. Dieser ging zu Boden, der Schiri entschied auf Foul, der VAR griff aber nicht ein. Zu wenig für viele Milan-Fans, die auf Social Media Rot forderten – nicht ganz zu Unrecht.

Tore

74’ | 1:0 | Inter ging in Führung. Romelu Lukaku legte im Strafraum quer zu Martínez, welcher Mike Maignan in der nahen Ecke erwischte. Der Milan-Schlussmann war dran, konnte den Ball aber nicht abwehren.

Der Ausblick

Am Dienstagabend findet der Kracher zwischen ManCity und Real statt. Wer folgt dem ersten Finalisten? Bei 20 Minuten informieren wir dich im Ticker, welche Teams im Endspiel in Istanbul aufeinander treffen.