Interaktive Übersicht: Die Zentralschweiz hat die gefährlichsten Strassen des Landes

Dieser Überblick zeigt, welche Strecken am gefährlichsten sind und in welchen Kantonen es besonders häufig zu tödlichen Unfällen kommt.

Das Bundesamt für Strassen Astra fasst in einer interaktiven Karte alle tödlichen Unfälle in der Schweiz seit dem Jahr 2011 zusammen. Dabei zeigt sich: Der Kanton Uri hat die gefährlichsten Strassen des Landes. Wie «PilatusToday» berichtete, gab es im Jahr 2022 im Kanton pro 1000 Einwohnern durchschnittlich 3,1 Unfälle mit Personenschaden. Auf Platz zwei liegt der Kanton Luzern mit 2,5 Unfällen pro 1000 Einwohner. In den Kantonen Luzern und Zug enden dagegen schweizweit am meisten Unfälle tödlich.