Pro7-Moderator Elton im Puff erwischt

Prag : «Interessanter Abend» – Elton wird im Puff erwischt

In seinem Podcast gibt er an, an einem letzten Drehtag von seinen Kollegen mitgezogen worden zu sein.

Ausgelassen mit seinen Kumpels in Prag feiern, das kann schnell eskalieren. In seinem Podcast «Eltonabend» gesteht der «TV total»-Sidekick , dass er tatsächlich ein Bordell besuchte. Passiert sein soll alles nach den Dreharbeiten für ein Pro7-Comedy-Format. Nach getaner Arbeit wollten sich die Männer noch mit etwas Vergnügen belohnen und entschieden sich nach ein paar Gläschen, ein Prager Etablissement aufzusuchen.

«Drückten noch einmal auf die Tube»

Zunächst wurde in einem Club gefeiert, bevor die Idee aufkam, ein Bordell zu besuchen. «Dann hiess es auf einmal: ‹Hier in Prag gibt es bestimmt auch geile Bordelle, wir gucken uns jetzt mal was an›», sollen Eltons Kollegen vorgeschlagen haben.