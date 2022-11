VR-Mandat von Michèle Blöchliger sorgt für Kritik

1 / 4 Die SVP-Bundesratskandidatin ist Finanzdirektorin des Kantons Nidwalden. Privat Michèle Blöchliger ist in den Verwaltungsrat der Schindler Aufzüge AG gewählt worden. Privat Der Schweizer Ableger der Schindler Aufzüge AG hat ihren Sitz in Ebikon LU. Die Muttergesellschaft den Holdingsitz jedoch in Hergiswil NW. Privat

Darum gehts Die Nidwaldner Finanzdirektorin Michèle Blöchliger will für die SVP in den Bundesrat.

Nun ist sie in den Verwaltungsrat der Schindler Aufzüge AG gewählt worden.

Die Holding des Milliardenkonzerns hat ihren Sitz im nidwaldnerischen Hergiswil.

Die Nidwaldner SVP-Regierungsrätin Michèle Blöchliger will als Nachfolgerin von Ueli Maurer in den Bundesrat gewählt werden. Nun sorgt ein Verwaltungsratsmandat der 55-Jährigen für Aufsehen. Auf ihrer Website ist ersichtlich, dass sie in den Verwaltungsrat der Schindler Aufzüge AG gewählt worden ist. Das Unternehmen ist die Schweizer Ländergesellschaft des weltweit tätigen Milliardenkonzerns Schindler. Die Tochterfirma in der Schweiz hat ihren Sitz in Ebikon LU. Die Muttergesellschaft den Holdingsitz jedoch in Hergiswil NW. Die Interessenverbindungen der Regierungsrätin habe die bekannte Richterin und Expertin für Corporate Governance, Monika Roth, «aus persönlichem Interesse» studiert, wie die Zeitungen der CH Media schreiben.



Roth stosse sauer auf, dass Blöchliger als Nidwaldner Finanzdirektorin im Verwaltungsrat der Schweizer Tochterfirma von Schindler sitzt. «Dieses Engagement geht gar nicht. Politiker müssen nur schon den Anschein eines Interessenkonfliktes vermeiden», sagt die Richterin. Das VR-Mandat zeuge ihrer Meinung nach von «mangelndem politischem Sensorium».

Blöchliger sieht keinen Interessenkonflikt

Blöchliger wehrt sich gegen die Vorwürfe. «Ein Interessenkonflikt besteht nicht. Für ein Unternehmen wie Schindler gelten internationale Steuerregeln, da habe ich als Regierungsrätin überhaupt keinen Einfluss darauf», sagt sie gegenüber der CH Media. Im Kanton Nidwalden sei das Regierungsamt ein Hauptamt mit einem Pensum von mindestens 80 Prozent. Nebenberufliche Tätigkeiten seien gemäss dem Regierungsratsgesetz ausdrücklich erlaubt. «Die Schindler Aufzüge zahlt ihre Steuern im Kanton Luzern und die Schindler Holding kann als steuergesetzlich weltweit regulierter Konzern unmöglich in einem Interessenkonflikt mit einer Nidwaldner Finanzdirektorin stehen», so die Blöchliger weiter.



Zum Zeitpunkt der Bekanntgabe ihrer Bundesratskandidatur sei die Wahl in den Verwaltungsrat der Schindler Aufzüge noch nicht auf ihrer Website oder auf jener des Kantons Nidwalden erwähnt worden. Seit dem 29. Oktober stehe ein entsprechender Eintrag unter Interessenbindungen. Blöchliger erklärt dies damit, dass der Amtsantritt noch nicht erfolgt sei. Am 25. Oktober habe sie die Einladung von Schindler für die erste Sitzung vom 25. November erhalten.

Doppelbürgerschaft sorgte für Diskussionen

Bereits kurz nach Bekanntgabe ihrer Kandidatur sorgte die Doppelbürgerschaft der 55-Jährigen für Diskussionen. Auf Wikipedia stand, sie besitze einen Schweizer und einen britischen Pass. Als sie daraufhin an einer Medienkonferenz zu ihrem britischen Pass und Englisch als ihre Muttersprache befragt wurde, sagte sie: «Englisch ist meine zweite Muttersprache, da meine Mutter aus England kommt. Ich habe aber keinen britischen Pass. Das, was in Wikipedia steht, ist nicht zutreffend.»



Recherchen des «Tages-Anzeigers» ergaben aber, dass diese Information von ihrer eigenen Website kamen. Kurz darauf reagierte Blöchliger. Ihre Mutter habe damals einen britischen Pass für sie beantragt. Dieser sei seit über zehn Jahren abgelaufen und nach dem Tod ihrer Mutter habe sie keinen neuen mehr ausstellen lassen. Sie habe jedoch nie formell auf die Staatsbürgerschaft verzichtet. «Ich muss davon ausgehen, dass ich die Staatsbürgerschaft immer noch habe.»

