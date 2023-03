FC Basel: Interimscoach Heiko Vogel hat einen Top-Punkteschnitt

Der FC Basel gewann am Samstagabend mit 1:0 gegen den FC Luzern.

Heiko Vogel steht nach dem Rausschmiss von Alex Frei nun beim FC Basel seit sieben Pflichtspielen an der Seitenlinie. Mit dem Interimstrainer, der eigentlich seit Ende Jahr 2022 als Sportdirektor bei Rotblau amtet, kam der Erfolg zurück. Seine Bilanz ist beeindruckend: Vogel weist einen Schnitt von zwei Punkten auf. Am Donnerstagabend folgt nun seine achte Partie. Es ist das Hinspiel im Conference-League-Achtelfinal gegen Slovan Bratislava.

Der FCB gewann mit dem 47-Jährigen an der Seitenlinie vier Spiele, zweimal holte die Mannschaft ein Remis. Nur eine Partie ging verloren – es war das Hinspiel im Sechzehntelfinal der Conference League gegen Trabzonspor. Da das Rückspiel aber mit einem Sieg endete, hatte die Pleite keinerlei negativen Einfluss.

Heiko Vogel hat Top-Bilanz

«Als Trainer bin ich unwichtig»

Wie lange bleibt er jetzt an der Seitenlinie? Tatsache ist, dass Vogel nicht müde zu betonen wird, dass er nicht langfristig an der Seitenlinie bei Rotblau stehen wird. Nach dem Sieg im Cup gegen den FC St. Gallen sagte er aber auch gegenüber den Medien: «Zumindest die Cup-Spiele mach ich noch.» Und da der Cupfinal am Ende der Saison ist, würde dies zumindest ein Engagement bis zum Sommer bedeuten.