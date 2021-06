Aufruf - Interkulturelle Paare, was habt ihr erlebt?

Erzählt in unserem Video von euren Erfahrungen.

Dein Liebster oder deine Liebste stammt aus einem anderen Land als du? Ihr seit komplett anders aufgewachsen und das zeigt sich in eurer Beziehung? Für ein Video suchen wir Paare, die über ihre Erfahrungen als interkulturelles Paar vor der Kamera erzählen. Was ist einfach, was ist manchmal schwierig? Und welche Vorurteile nerven? Erzählt es uns!