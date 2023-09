Interlaken BE: Auto fährt in Bahnhofsunterführung

Sowohl in Interlaken als auch in Luzern gerieten am Dienstagmorgen Autos auf eine Treppe.

Autolenkerinnen und Autolenker – in aller Regel internationale Gäste –, die sich in missliche Lagen manövrieren, gehören in Interlaken schon fast zum Ortsbild. Das neuste Beispiel wurde am Dienstagmorgen beobachtet: Wie ein Leserfoto zeigt, erwischte ein schwarzer Geländewagen mit französischem Kennzeichen die falsche Ausfahrt und fuhr just die Treppe zur Bahnhofsunterführung West hinunter.