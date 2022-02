Interlakens erbitterter Kampf um ein Stück Bauland

Am 13. Februar wird Interlakens Stimmvolk zur Urne gebeten. Bei der Konsultativabstimmung geht es um einen Landverkauf für das Hotelprojekt Des Alpes. Entstehen soll ein 4-Sterne-Lifestylehotel, das laut den Initiantinnen und Initianten des Projektes der neue erstklassige «Place to be» werden soll. Und zwar nicht irgendwo, sondern an Interlakens beliebter Promenade, dem Höheweg.