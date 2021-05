«BL 1» geklaut - International gesuchtes Nummernschild taucht nach fünf Jahren auf – per Post

Per Post kam es kürzlich beim Eigentümer an.

Im Juni 2016 wurde es gestohlen – nicht zum ersten Mal – und wurde nun per Post an den Besitzer retourniert – auch nicht zum ersten Mal.

Trotz verstärkter Befestigung entwendete eine unbekannte Täterschaft das Nummernschild «BL 1» im Juni 2016 von einem Auto. Eigentümer Urs Keigel startete damals einen Aufruf und gab bis zuletzt die Hoffnung nicht auf. Zurecht, wie sich herausstellen sollte. Wie die «Basler Zeitung» berichtet, ist das Kennzeichen nun nach knapp fünf Jahren wieder aufgetaucht . Es sei anonym per Post zugestellt worden.

Nicht zum ersten Mal gestohlen

Laut Garagist Urs Keigel war es schon der dritte Diebstahl des Nummernschilds. Erstmals verschwunden sei es 1992, wonach es zehn Jahre später ersetzt wurde. Nachdem es das zweite Mal verschwand, wurde es ihm – wie auch jetzt – per Post wieder zugestellt. Auch dieser Sendung lag ein Brief bei, in dem sich der Dieb entschuldigte.