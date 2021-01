Béatrice Léwy (80) wurde am 28. Dezember 2020 als erste Baslerin im kantonalen Imfpzentrum in der Messe Basel gegen Covid-19 geimpft.

Im Kanton Zürich im Impfzentrum am Hirschengraben in Zürich sind die ersten Zürcherinnen und Zürcher gegen das Coronavirus geimpft worden.

Der Pfizer-Impfstoff wurde in der Schweiz als erster zugelassen.

Bislang wurden in der Schweiz 66'000 Impfdosen von Biontech/Pfizer verabreicht. Diese Zahl nannte Nora Kronig, Vizedirektorin des Bundesamts für Gesundheit, an der Medienkonferenz vom Donnerstag. Weitere Zahlen würden nächste Woche veröffentlicht.

Auch wenn die Statistik noch im Aufbau ist und die Zahl entsprechend mit Vorsicht zu geniessen ist, ermöglicht sie erstmals einen internationalen Vergleich. Die Schweiz hat damit weniger als eine von 100 Personen geimpft. Sie liegt damit hinter Italien und auch leicht hinter den Nachbarländern Österreich und Deutschland, aber vor Frankreich. Deutlich weiter ist in Europa laut Ourworldindata.org der Universität Oxford Grossbritannien. Impf-Weltmeister bleibt Israel mit knapp 26 verabreichten Impfdosen auf 100 Einwohner. Zu beachten ist, dass nicht alle Daten am gleichen Tag gemeldet wurden. Die Tabelle zeigt also Tendenzen.