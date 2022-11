Der wiedererstarkte Meister will seine Haut in London teuer verkaufen. Vor grosser Kulisse geht es am Donnerstag aber nicht nur um Prestige.

1 / 6 Nach dem ersten Sieg in der Super League will der FCZ das Wunder in London schaffen. FCZ Für ein europäisches Überwintern braucht es gegen Arsenal einen Sieg. FCZ Arsenal will jedoch die Zürcher an einem Dreier hindern. Die Gunners wollen den Gruppensieg. FCZ

Darum gehts Der FC Zürich kämpft am Donnerstag beim grossen FC Arsenal ums europäische Überwintern.

Trainer Bo Henriksen glaubt an eine Chance seines Teams beim Leader der Premier League.

Die «Gunners» ihrerseits werden sicherlich Spieler schonen – und müssen auf Xhaka verzichten.

«London ist am Ende ähnlich wie Zürich», meint FCZ-Trainer Bo Henriksen (47). Was er meint: Zürich kommt ein Tag vor dem Spiel beim grossen FC Arsenal zu spät zum Training im imposanten Emirates Stadium (60’000 Plätze). Schuld dafür sei der Verkehr. Und: Man werde am Donnerstag wohl ein paar Minuten früher abfahren. Los gehts um 21 Uhr Schweizer Zeit.

Während Arsenal ohne den gelbgesperrten Granit Xhaka (30) gegenüber Eindhoven den Gruppensieg sichern will, könnte Zürich von Bodø/Glimt noch den dritten Platz und damit die Qualifikation für die K.o.-Phase der Conference League abluchsen. Dafür braucht es aber wohl einen Zürcher Sieg in London, denn eine Kanterniederlage der heimstarken Norweger gegen Eindhoven ist nicht zu erwarten.

Arsenal will den Gruppensieg

Dies bedeutet zweierlei. Erstens: Nicht nur auf den feierabendlichen Strassen Londons ist viel Verkehr zu erwarten, sondern auch vor dem FCZ-Tor und dessen Goalie Yanick Brecher (29). «Wir haben es in Eindhoven verpasst, den Gruppensieg klarzumachen», belegt dies die Aussage von Arsenal-Trainer Mikel Arteta (40) am Tag vor dem Spiel. Nun sei es die letzte Gelegenheit, dies zu tun.

Auch wenn der Spanier die Spiellast auf möglichst viele Beine verteilen wolle. Schliesslich steht für den aktuellen Leader der Premier League am Sonntag der Kracher bei Chelsea an. Entsprechend ist auch abgesehen von der Personalie Xhaka nicht die Stammelf sondern eine ähnliche Aufstellung wie beim 2:1-Sieg beim Hinspiel in St. Gallen zu erwarten. Allenfalls inklusive dem wiedergenesenen Ex-FCB-Star Mohamed Elneny (30).

FCZ hat Selbstvertrauen getankt

Dies bedeutet aber auch: Für Zürich liegt nach dem so verkorksten Herbst sogar noch das europäische Überwintern drin. Und das gegen einen Gegner, der zwar übermächtig scheint, aber wohl schlagbarer sein wird als auch schon. «Wir sind nicht für Sightseeing hier», stellt Coach Henriksen klar. Das Selbstvertrauen sei nach den beiden Siegen der letzten Woche (gegen Bodø/Glimt und Sion; Anm. d. R.) ganz anders, so der Däne. Und: «Wir wollen Arsenal zeigen, dass wir ihnen ein gutes Spiel bieten können.»

Am Ende müsse der FCZ ja einfach ein Tor mehr schiessen als Arsenal, philosophiert Henriksen. Wobei seine Aussage Recht bekommt: Diesbezüglich ist London gar nicht so anders als Zürich. Auch wenn am Donnerstag im nördlichen Teil der Weltmetropole vor knapp 60’000 Zuschauerinnen und Zuschauern zwei Welten aufeinander treffen werden.