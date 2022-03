«Counter-Strike: Global Offensive» – Internationale E-Sport-Liga bannt ab sofort alle russischen Teams

Auch die Welt des E-Sports hat sich mit dem Krieg in der Ukraine verändert. Die «Blast Premier Series» ist eines der grössten «Counter-Strike»-Turniere der Welt. Ab sofort sind in diesem Turnier keine Teams aus Russland mehr willkommen. Dazu wurde das «WePlay CIS Masters: Spring 2022» abgesagt, in dem die acht besten russischen Teams gegeneinander gespielt hätten. Der Gewinner hätte einen Platz ergattert an der «Blast Premier Series», wo die besten «CS:GO»-Teams der Welt gegeneinander spielen. Der Grund für die Absage: der Krieg in der Ukraine.



In der Ukraine ist eines der besten «CS:GO»-Teams der Welt zu Hause. «Natus Vincere», kurz Navi, haben in Kiew ihr Hauptquartier. Momentan sind die Spieler wegen des IEM Katowice Turniers in Polen. NaVi verurteilt den russischen Angriff und beendet die Partnerschaft mit der russischen E-Sport-Agentur «ESForce», da diese einen pro-russischen Tweet veröffentlicht haben, in dem sie die Angriffe von Russland leugnen. «ESForce» ist der Inhaber der russischen E-Sport-Organisation «Virtus.pro», ihnen gehören verschiedene News-Seiten und sie veranstalten Turniere.