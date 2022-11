Spionage: Internationale Hacker griffen Berset und Cassis an

Eine in Indien ansässige Hacker-Gruppe soll im Auftrag von Privatdetektiven weltweit wichtige Personen aus Wirtschaft, Politik, Journalismus und Sport angegriffen haben. Dies geht aus Enthüllungen der « Sunday Times » (Bezahltitel) hervor. Zahlreiche der Personen hätten die Fussball-WM in Katar kritisiert.

Auftraggeber haben Büros in der Schweiz

Besonders brisant: Auch die Auftraggeber der Hacking-Angriffe haben Verbindungen in die Schweiz. Gemäss der Recherche der «Sunday Times» in Zusammenarbeit mit dem britischen Bureau of Investigative Journalism haben die Privatdetektive ihre Büros in London und der Schweiz.