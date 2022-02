«Suisse Secrets» – Internationale Medien berichten über dreckige Geschäfte der Credit Suisse

Ausbleibende Schweizer Beteiligung

An der internationalen Berichterstattung zu den «Suisse Secrets» war kein Schweizer Medium beteiligt. In der Vergangenheit hatte das Recherchedesk der Tamedia-Zeitungen beispielsweise an den Veröffentlichungen der «Pandora Papers» mitgewirkt. Wie die Journalistinnen und Journalisten am Sonntag schreiben, war ihnen dies im vorliegenden Fall aufgrund der Schweizer Gesetzgebung zum Bankgeheimnis nicht möglich. «Ein im Jahr 2015 geschaffener Gesetzesartikel verunmöglicht es Journalistinnen und Journalisten in der Schweiz mit geheimen Bankdaten zu arbeiten», heisst es in der Berichterstattung zu den Veröffentlichungen am Sonntagabend. Eine Widerhandlung könne mit bis zu drei Jahren Haft bestraft werden.