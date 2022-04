«Der Weg zum Ruhm?»: Internationale Medien feiern weltweit grösstes Holz-Hochhaus in Winterthur 

Auf dem Areal Lockstadt in Winterthur soll bis 2026 ein 100-Meter-Hochhaus aus Holz entstehen. Über das Mega-Bauprojekt haben kürzlich auch internationale Medien berichtet, darunter «CNN» und das US-Fachmagazin «The Architect's Newspaper» . Das britische Online-Portal «Time Out» schreibt etwa: «Winterthur ist wahrscheinlich nicht die bekannteste Stadt der Schweiz. Sie hat weder die Aussicht auf den Genfersee, noch die kulturellen Vorzüge Basels oder die Finanzkraft von Zürich. Doch schon bald könnte es für Winterthur internationale Anerkennung geben. In ein paar Jahren soll dort der weltweit höchste Wolkenkratzer aus Holz stehen. Ist das der Weg zum Ruhm?»

Laut den Verantwortlichen ist das Rocket-Haus derzeit das weltweit höchste in Planung befindliche Wohngebäude aus Holz. «Der international anerkannte Council of Tall Buildings and Urban Habitat (CTBUH) führt Ranglisten und Vergleiche von Hochhäusern. Diese werden in Kategorien eingeteilt», erklärt Implenia-Sprecherin Eva Heimrich.