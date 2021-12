CHI Basel – Internationales Reitturnier fällt Corona zum Opfer

Das Mitte Januar in der St. Jakobshalle geplante internationale Reitsport-Turnier CHI Basel wird erneut abgesagt.

Der Pferdesportanlass CHI Basel wird das zweite Jahr in Folge abgesagt.

Der internationale Pferdesportanlass CHI Basel vom 13. bis 16. Januar 2022 in der St. Jakobshalle wird nicht stattfinden. Nachdem der Kanton Basel-Landschaft am 15. November die Bewilligung für den Anlass erteilte, wurde er nun von Seiten der Organisatoren widerrufen. Das Organisationskomitee des Reitturniers entschied sich, den Sportanlass abzusagen, nachdem er nach den neusten Beschlüssen der Baselbieter Regierung ohne Publikum hätte durchgeführt werden müssen. Weil sich die epidemiologische Lage jedoch weiter verschlechtern könnte, haben sich die Veranstalter «schweren Herzens» freiwillig dazu entschieden, das Turnier abzusagen. «Das war für uns keine Option», so Roman Gasser, Sprecher CHI-Sprecher gegenüber 20 Minuten.