Credit Suisse: Boni werden weiter ausgezahlt

Grund dafür ist die Übernahme durch den direkten Konkurrenten UBS. Die beiden Banken sind in der Schweiz in den gleichen Geschäften aktiv.

Aufgrund der anhaltenden Krisenlage hat sich die Credit Suisse dazu entschieden, einer Übernahme durch die UBS zuzustimmen. Für rund drei Milliarden Franken hat die UBS ihren Konkurrenten übernommen. Die Übernahme dürfte sich nun auch auf das Personal auswirken . Insbesondere in der Schweiz soll es zu zahlreichen Entlassungen kommen, da die beiden Banken hierzulande in den gleichen Geschäften tätig sind.

Vorerst keine Stellenstreichungen

Die Geschäftsführung der Credit Suisse geht davon aus, dass der Zusammenschluss mit der UBS bis Ende 2023 abgeschlossen sein wird. Bis dahin wird das Unternehmen laut eigener Angabe so nah wie möglich am derzeitigen Arbeitsalltag festhalten. Über allfällige Änderungen, Pläne und Fortschritte möchte die Geschäftsleitung laufend informieren – insbesondere, was die Stellenstreichungen betrifft.

Boni werden weiter ausgezahlt

Für Mitarbeitende, die einen Teil ihres Lohns oder ihres Bonus in Aktien der Credit Suisse erhielten, könnte dies jedoch etwas anders aussehen. Auf die Frage, was passiert, wenn Käufer an der Börse das Eigenkapital der Credit Suisse mit wenig oder gar nichts bewerten, hat die Geschäftsführung keine finale Antwort. «Dies hängt von der Vereinbarung ab, die wir abschliessen, und wird frühestens nach dem Abschluss mitgeteilt», heisst es in der Memo.