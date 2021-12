Nachrichten und Kontakte – Internes FBI-Dokument zeigt, welche Messenger wie viele Daten teilen

Eine Frage, die sich viele Nutzerinnen und Nutzer bei der Entscheidung, welchen Chat-Dienst sie verwenden, stellen, ist oft: Wie geht der Messenger mit meinen privaten Daten um? Einen kleinen Einblick in die Beantwortung dieser Frage liefert ein internes Dokument des FBI, das aufgrund einer Informationsfreiheitsanfrage der Non-Profit-Organisation Property of the People veröffentlicht wurde. Darin ist zu sehen, welche Daten das FBI von welchen Chat-Apps legal abfragen kann.

Whatsapp

Bei Whatsapp hat das FBI Zugriff auf eine ganze Reihe an Daten. So kann beispielsweise der Zugriff auf die Chat-Backups in der Cloud im Zuge eines gerichtlichen Verfahrens erlaubt werden. Ausserdem können die Behörden relativ leicht in Erfahrung bringen, wer hinter einem bestimmten Whatsaspp-Profil steckt. Mit einer gerichtlichen Anordnung ist es dem FBI ausserdem möglich, weitere Daten über den Nutzer oder die Nutzerin, die im Zusammenhang mit deren Facebook-Profil stehen, abzurufen. So können beispielsweise blockierte Profile angezeigt werden. Mit einem Durchsuchungsbefehl erhalten die Behörden ausserdem Zugriff auf die gesamte Kontaktliste eines Profils.