Anklage fordert 15½ Jahre

Internet-Bekanntschaft stach Toggenburger nieder

Im Mai 2016 soll ein Niederländer (42) den damals 62-jährigen Fredy K. aus dem Toggenburg erstochen haben.

Die Anklage fordert 15½ Jahre wegen Mordes.

Der 62-jährige Fredy K. wurde Anfang Mai 2016 in Lichtensteig SG tot aufgefunden.

Das Kreisgericht Toggenburg in Lichtensteig SG hat sich am Donnerstag mit einem Tötungsdelikt befasst, dem Anfang Mai 2016 ein 62-jähriger Mann zum Opfer gefallen ist. Beschuldigt ist ein 42-Jähriger.

Der beschuldigte Niederländer soll in der Nacht vom 2. auf den 3. Mai 2016 in Lichtensteig den 62-jährigen Schweizer erstochen und beraubt haben. Anschliessend flüchtete er nach Thailand. Dort wurde er am 2. Juni 2016 festgenommen.