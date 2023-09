Gen Z fallen am meisten auf Online-Betrug rein

Im Vergleich zur älteren Generation war bei Vertreterinnen oder Vertretern der Gen Z zudem die Wahrscheinlichkeit doppelt so hoch, auf Social Media gehackt zu werden.

Vertreterinnen und Vertreter der Gen Z sind Digital Natives – und am anfälligsten für Online-Betrug, zeigt eine Studie aus den USA.

Niemand ist vor Abzocke und Betrug im Internet sicher, sei es per Mail, Mobile-Apps wie Social Media oder auf Websites. Auch betrügerische Online-Shops haben in der Schweiz zugenommen, schreibt die Reklamationszentrale Schweiz. Wer aber glaubt, dass insbesondere ältere, im Internet vielleicht unerfahrenere Generationen Opfer dieser Betrugsfälle werden, täuscht sich. Eine Umfrage des Deloitte Center for Technology, Media & Telecommunications zeigt, dass junge Menschen der Gen Z das grösste Risiko haben, im Internet abgezockt zu werden.