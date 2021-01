Wenn man von der Identifizierung von Usern auf verschiedenen Webseiten spricht, denkt man als erstes meist an Cookies. Bei Cookies handelt es sich um gewisse Daten, die von Webseiten abgespeichert werden, um die Nutzerinnen und Nutzer wiederzuerkennen, wenn sie das nächste Mal auf die Seite zurück kehren. Konkret werden Informationen wie die verwendete Sprache, die E-Mail-Adresse, Seiteneinstellungen oder der Name der Person abgespeichert.

Supercookies im Netz

In erster Linie sollen Cookies das Surfen im Internet erleichtern und schneller machen. Denn dank Cookies müssen Passwörter nicht jedes Mal neu eingegeben werden und eine aufgerufene Seite erscheint gleich von Anfang an in der gewünschten Sprache. Problematisch werden Cookies, wenn sie für Zwecke wie personalisierte Werbung eingesetzt und dauerhaft gespeichert werden. Denn wer eine Webseite öffnet, auf der Werbebanner angezeigt werden, der erhält auch von der Werbung Cookies, sodass der Person in Zukunft bessere Werbung angezeigt werden kann.