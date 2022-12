Schweiz: Schnelleres Internet in der Grundversorgung

In der Schweiz wird in der Grundversorgung das Internet schneller.

In der Schweiz gibt es ab 2024 schnelleres Internet in der Grundversorgung.

«Der Zugang zu zuverlässigen und leistungsfähigen Breitbanddiensten ist für alle Bevölkerungskreise in allen Landesteilen unerlässlich, wie gerade auch die Covid-19-Pandemie verdeutlicht hat. Das bisherige Grundversorgungsangebot wird deshalb in der neuen Konzession ab 2024 weiter ausgebaut», teilt das Bundesamt für Kommunikation Bakom am Freitag mit.



Mit der Revision der Verordnung über Fernmeldedienste FDV habe der Bundesrat das Angebot den gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Bedürfnissen sowie dem Stand der Technik angepasst. Künftig werden die Kundinnen und Kunden der Grundversorgung zwischen dem bisherigen Internetzugang mit einer Down- und Upload-Geschwindigkeit von zehn Mbit bzw. ein Mbit pro Sekunde und dem neuen Internetzugang von 80/acht Mbit/s wählen können, wie es weiter heisst.