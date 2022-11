Fünfjährige mit Mikrofon: Internets süsseste Snowboarderin plappert wieder auf der Piste

Im Schmetterlings- oder Dinosaurierkostüm fährt sie etwa durch ihren geheimen Pfad, singt, plaudert und spricht sich selbst motivierende Worte zu, wie etwa: «Ich habe ein bisschen Angst … aber das ist ok, weil wir alle hinfallen.» Hunderttausende amüsierte Zuschauer hinterliessen unter dem besagten Beitrag Likes und positive Kommentare.

Diese Saison in Fuchskostümen

Die Stimme der heute fünfjährigen Aubrin wurde aus Videos bekannt, welche das Mädchen in der vergangenen Saison bei ihren Abenteuern auf dem Snowboard zeigen und viral gingen. Die Idee von Vater Robert Sage, an seiner Tochter ein Mikrofon zu befestigen und so ihr Geplapper bei der Welterkundung aufzuzeichnen, findet auf Social Media Anklang. Er nennt sich einen «Stayoutsidedad» und nutzt den Account der vierköpfigen Familie, um die gemeinsamen Erlebnisse im Freien festzuhalten.