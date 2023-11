Internetsucht: Bundesrat zögert mit Massnahmen, Betroffener erzählt

Betroffener: «Wenn ich mein Handy weglege, wirkt das Leben grau»

Auch in der 20-Minuten-Community gibt es viele Internetsucht-Betroffene. A.S. (36) ist einer davon. Er findet es schade, dass der Bundesrat keine zusätzlichen Massnahmen getroffen hat. «Durch meinen Internetkonsum hat meine Konzentrationsfähigkeit stark nachgelassen», sagt er. Er verbringe oft fünf bis sechs Stunden täglich am Handy, besonders Instagram-Reels hätten für ihn grosses Suchtpotenzial.

«Stärkere Massnahmen gegen Onlinesucht sind zwingend»

Was S. besonders krass findet: «Ich rauche sporadisch an wenigen Tagen im Jahr und bin ausschliesslich Genusstrinker. Auf die typischen Suchtmittel bin ich also überhaupt nicht anfällig. Beim Handy trifft es mich trotzdem.» Immer mehr Leuten gehe es so. «Da muss doch etwas dagegen unternommen werden.» Deshalb fände er stärkere präventive Massnahmen vom Bund sehr gut, in Zukunft erachte er sie sogar als notwendig.