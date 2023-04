Bilanz von Interpol nach Operation Trigger IX

In einer von der internationalen Polizeiorganisation Interpol koordinierten Operation ist den Sicherheitsbehörden in Lateinamerika ein schwerer Schlag gegen das organisierte Verbrechen gelungen. Im Rahmen der Operation Trigger IX zwischen Mitte März und Anfang April wurden in der Region 203 Tonnen Kokain und andere Drogen im Wert von 5,7 Milliarden US-Dollar sichergestellt, wie Interpol am Dienstag mitteilte. Bei den Einsätzen in Mittel- und Südamerika wurden zudem 14’260 Verdächtige festgenommen sowie 8263 illegale Waffen und 305’000 Schuss Munition beschlagnahmt. Es war die grösste jemals von Interpol koordinierte Aktion gegen illegale Schusswaffen.