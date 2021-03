Intervallfasten ist ein Trend, der die letzten Jahre so richtig durch die Decke gegangen ist. So gibt es zum Thema unzählige Bücher und Videos. Eine zwölf bis 16 stündige Essenspause soll dabei helfen, überschüssige Kilos zu verlieren. Intervallfasten soll besonders effektiv beim Abnehmen sein und daneben noch die Blutzucker - und Cholesterinwerte positiv beeinflussen , sagt man sich . Ob das tatsächlich funktioniert und wie sich diese Ernährungsform auf das Fettgewebe auswirkt, haben Forschende der University of Sydney in einer Studie an Mäusen untersucht.

So ist der Versuch abgelaufen

Die Forschenden fanden heraus, dass Fasten zu einer Vermehrung der Mitochondrien im weissen Fettgewebe führt. Mitochondrien sorgen im weissen Fettgewebe dafür, dass Fett in Energie umgewandelt, also verbr a nnt, wird. Dieses Ergebnis legt nahe, dass Intervallfasten funktioniert. Doch wie nähere Analysen zeigen, täuscht das.

Die verbreitetsten Methoden des Intervallfastens sind das 16:8 und das 5:2 Fasten. Bei der 16:8 Methode isst du jeden Tag während eines Zeitfensters von acht Stunden, dafür isst du die restlichen 16 Stunden nichts. Bei der 5:2 Methode isst du an fünf Tagen in der Woche normal und fastest an zwei Tagen, die du aber frei wählen kannst. An diesen beiden Tagen sollten maximal zwei Mahlzeiten gegessen werden.

Das Bauchfett bleibt hartnäckig

«Unsere Fettdepots passen sich an das Intervallfasten an » , erklärt Studienleiter Mark Larance i m Wissensmagazin « Scinexx » . « Das viszerale Fett kann sich offenbar an Fastenzeiten anpassen und seinen Energievorrat schützen. » Diese Art der Anpassung könne der Grund sein, wieso das Bauchfett selbst längeren Diätperioden hartnäckig widersteh t . In einem nächsten Schritt wollen die Forschenden jetzt untersuchen, wieso das so ist und wie man das am besten verhindern kann.