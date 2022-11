«Geistiger Schaden» : Interview abgebrochen – WM-Botschafter diskriminiert Homosexuelle im ZDF

Die ganze Aufnahme ist in der ZDF-Doku « Geheimsache Katar » zu sehen, wie « Focus » schreibt. Die Doku wird am Dienstag, 8. November um 20:15 Uhr ausgestrahlt.

Pressesprecher des WM-OKs brach Interview ab

Homosexuelle dürfen in Katar ihre Beziehung nicht in der Öffentlichkeit zeigen. In Katar ist Homosexualität grundsätzlich verboten und wird mit bis zu sieben Jahren Gefängnis bestraft. Auch andere Menschen der LGBTQI+-Gemeinschaft müssen damit rechnen, in einigen Hotels keine Zimmer zu bekommen. Das ergab eine gemeinsame Recherche der drei skandinavischen TV-Sender NRK (Norwegen), DR (Dänemark) und SVT (Schweden). Journalisten hatten sich demnach als schwules Paar ausgegeben und bei insgesamt 69 offiziellen WM-Hotels des Fussball-Weltverbandes Fifa ein Zimmer angefragt.