Jobs, Onlineshops und smarte Küchen – so verändert KI den Alltag

Markus Dobbelfeld rekrutiert digitale Führungskräfte und unterrichtet zu künstlicher Intelligenz (KI). Der Zuger war Digitalisierungsexperte bei Firmen wie Thermomix-Hersteller Vorwerk. Er hielt die Keynote an der TX Conference 2023 und sprach über die digitale Disruption in der Küche.

Wann ist die Küche smart?

Markus Dobbelfeld (51): Der Thermomix ist es bereits. Er lernt mit KI die Vorlieben der Nutzerinnen und Nutzer kennen und macht Rezeptvorschläge. Vorwerk weiss so, was die Leute in Zukunft essen werden. Das Gerät bietet in anderen Ländern schon die Möglichkeit, Zutaten im Detailhandel zu bestellen. Das bietet mehr Komfort und bringt Händlern mehr Planungssicherheit. Wenn der Kühlschrank auch noch smart wird, kann der Thermomix mit ihm kommunizieren, welche Zutaten vorhanden sind. Das wird bald kommen.