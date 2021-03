Ist das nicht etwas sehr dramatisch ausgedrückt - es gibt doch noch Thronfolger Charles?

Die Heirat Harrys mit der jungen Amerikanerin gab dem britischen Königshaus eine wundervolle Gelegenheit, sich auch für jüngere und schwarze Leute interessant zu machen. Denn die 18- bis 35-Jährigen, die sich von der Monarchie eher abwenden, fanden mit Meghan und Harry einen neuen Zugang zu der Institution. Und die junge Zielgruppe ist für den Fortbestand des Königshauses im 21. Jahrhundert entscheidend. Leider endete das alles in einer grossen Enttäuschung und verkehrte sich mit dem Interview sogar noch ins Gegenteil. Jene, die man mehr an sich binden wollte, wenden sich nun erst recht ab.

Mehrere Dinge. Vor allem denke ich, dass Meghan irgendwo eine Schraube locker hat. Denn der Vorwurf des Rassismus an die Adresse des Königshauses erscheint mir derart aus der Luft gegriffen. Diese Familie hat keinen rassistischen Knochen in sich. Zudem haben wir in Grossbritannien viele gemischte Paare, so dass das Thema der Hautfarbe eines Babys kein gesellschaftliches Tabuthema ist. Aufgefallen ist mir auch das Thema Sicherheit. Meghan stellte es in einen Zusammenhang mit der Weigerung des Palastes, ihrem Baby einen Titel zu verleihen. Dabei hat das Eine mit dem Anderen nun wirklich nichts zu tun.

Nur der MI5 und andere Sicherheitsdienste nehmen die Einschätzung vor, ob und wie viel Sicherheit Meghan und Harry zur Verfügung gestellt wird. Niemand sonst kann darüber entscheiden. Und Harry und Meghans Baby wird den Titel des Prinzen schlicht deswegen nicht erhalten, weil der Sohn von Prinz William und nicht Archie in direkter Linie zum Thronfolger steht. Überhaupt: Finden Sie es nicht widersprüchlich, dass man den angeblichen Rassismus in der königlichen Institution anprangert, aber von der gleichen Institution einen Titel für sein Kind haben will?

Die fehlende Unterstützung, die Meghan beklagt, als sie Suizidgedanken geplagt haben. Sie gab an, beim HR des Palastes vergeblich Hilfe gesucht zu haben. Aber das erscheint wieder so unglaublich! Denn das HR ist für die Mitarbeiter des Palastes zuständig, aber nicht für jene, die diese Mitarbeiter bezahlen. Und Harry sollte das wissen - er selbst hatte wegen psychischer Probleme einen Therapeuten aufgesucht, ebenso wie seine Mutter Diana oder Prinzessin Margaret.

Er war um einiges überzeugender als sie. Ich befürchte aber, dass er von ihr manipuliert wurde und wird. Wie sagte er einst so schön: Was Meghan will, kriegt Meghan auch.

Sie fragte nicht ein einziges Mal kritisch nach. Auch dass Meghans eigene umstrittene Familie nie thematisiert wurde, fand ich bezeichnend. Alles war sehr amerikanisch. Ich fühle mich bei dem Interview an Donald Trump erinnert, der den Wahlsieg Joe Bidens leugnet. Heisst: Wenn genug Leute Meghan glauben, dass das britische Königshaus rassistisch ist, ist der Schaden für die Institution unumkehrbar.

Ich denke, dass hat mit dem erstarkten Misstrauen gegenüber den Institutionen im Allgemeinen zu tun. Und Meghan hat in dem Gespräch genau die Themen angesprochen, die derzeit grosse Resonanz finden: Rassismus, Feminismus und mentale Gesundheit. Ich mache da auch einen Generationen-Gap aus. Meine Kinder und Enkelkinder sind alle Team Meghan und Harry. Sie verstehen die Institution und die Haltung nicht mehr.

Ich kann nur mutmassen. Vielleicht sieht Meghan in den USA eine politische Zukunft für sich und das Interview war ein erster Schritt in diese Richtung. Immerhin haben der Sprecher des amerikanischen Präsidenten ebenso wie Hillary Clinton Meghan nach dem Interview ihre Sympathie übermittelt. Sollte das so sein, wäre die britische Königsfamilie ein Kollateralschaden ihrer Ambitionen geworden.

Das Gespräch dürfte die grösste Herausforderung für das Königshaus seit Dianas Tod sein. Aber immerhin hatte die Queen bei dieser Krise den damaligen Premierminister Tony Blair an ihrer Seite. Der heutige Premier Boris Johnson dagegen distanziert sich und stellt sich nicht hinter die Queen. Das sollte das Königshaus zusätzlich alarmieren. Jedenfalls: Das Interview ist ernst zu nehmen. Es könnte der Anfang vom Ende des Hauses Windsor sein.

Ja, ihn gibt es. Dass er nach dem Tod von Queen Elizabeth aber das Haus Windsor erhalten kann, ist nicht sicher. Charles wird längst als der ewig wartende Prinz gesehen, der wegen der Langlebigkeit seiner Mutter nicht auf den Thron kommt. Und dann gibt es da noch Camilla, mit der er glücklich verheiratet ist. Doch sie ist bereits schon einmal geschieden, hat Stiefkinder - ob sie als Königin akzeptiert werden würde? Brexit, Covid und jetzt das Interview – es sind schwierige Zeiten für die britischen Royals und ich sehe nicht, wie sie da so einfach wieder herauskommen.