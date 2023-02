Sonia Kälin setzt auf Familienschlafzimmer statt Intimität

Die 37-Jährige hatte in der 15. Schwangerschaftswoche mit plötzlichen Blutungen zu kämpfen. Jetzt schont sie sich, wie sie in einem Interview verrät.

In wenigen Wochen ist es so weit: Sonia Kälin wird zum zweiten Mal Mami. Doch die zweite Schwangerschaft war für die vierfache Schwingerkönigin alles andere als einfach. So offenbarte sie Anfang Jahr auf Instagram, mit Komplikationen gekämpft zu haben. «Ich bekam in der 15. Schwangerschaftswoche plötzlich heftige Blutungen. Im ersten Moment war es mega schockierend», sagt sie nun im Interview mit der « Glückspost ». Grund dafür seien Überarbeitung und zu harte Gartenarbeit gewesen.

Schwesterchen oder Brüderchen für Lena?

Sonia Kälin setzt auf Familienzimmer statt Zweisamkeit

Für das Zusammenleben zu viert soll ihr Familienzimmer etwas ausgebaut werden, in dem Sonia und Stefan gemeinsam mit ihren beiden Kindern schlafen werden. «Das Kleine wird am Anfang wegen des Stillens auf meiner Seite sein», erklärt die ehemalige Sportlerin. Und weiter: «Wir würden so viel verpassen, wenn Lena nicht bei uns schlafen würde, so bekomme ich mit, was sie beschäftigt.»