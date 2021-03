Üble Nachrede

Laut Rechtsanwalt David Gibor ist es strafrechtlich relevant, jemanden als «Nazi» zu bezeichnen. Dies sei grundsätzlich als Ehrverletzung, genauer, als üble Nachrede, zu qualifizieren. «Die verletzte Person kann Strafantrag bei der Polizei oder Staatsanwaltschaft stellen. Sollte es zu einer Untersuchung kommen, hat die beschuldigte Person die Möglichkeit, einen Wahrheits- oder Gutglaubensbeweis zu erbringen, also nachzuweisen, dass er eine begründete Veranlassung hatte, sich in dieser Weise zu äussern.» Falls der beschuldigten Person der Entlastungsbeweis nicht gelinge, liege eine strafbare Ehrverletzung vor. Die Konsequenzen seien in der Regel aber eher gering, da in der Praxis solche Äusserungen mit einer bedingten Geldstrafe sanktioniert würden.