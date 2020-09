«Introvertierte können sich viel besser anpassen»

Der Zoom-Call ersetzt den Schwatz nicht

Wenn geselligere Menschen ihren Mitarbeitenden via Zoom-Call vom Wochenende erzählen, macht sie das nicht annähernd so happy, wie wenn sie das in der Kaffeepause im Büro machen. Viele Extrovertierte sind darum im Lockdown an ihre Grenzen gestossen – und tun es auch heute noch, wo Clubbing und innige Umarmungen mit Freunden für die Allermeisten flachfallen.