Laut Definition ist eine Kryptowährung verschlüsseltes, digitales Geld. Sie existiert nicht in physischer Form. Bei Bitcoin geht es vor allem um Informationssicherheit. Das System kann kaum manipuliert werden. In den letzten Jahren hat die Währung Bitcoin immer mehr an Bedeutung gewonnen.

Neben Bitcoin gibt es auch noch reihenweise weitere Kryptowährungen, mit denen gehandelt wird. Laut Diemers sei das Anlegen in Kryptogeld gerade bei jungen Leuten in Mode.

Wir wollen von euch wissen, ob ihr selbst im Krypto-Game mitzockt und was eure Erfahrungen im Umgang mit Kryptowährungen sind. Hast du in den vergangenen Monaten das grosse Geld beim Investieren in Kryptowährungen gemacht oder auf die falsche Währung gesetzt? Was konntest du dir leisten aufgrund deines Erfolgs – oder was hast du deswegen verloren?