Neue Studie – Investitionen in Lego sind rentabler als Gold

Am gefragtesten sei zur Zeit der Millenium Falke aus Star Wars.

Wer Lego kennt, kann also mit dem Verkauf von alten Spiel-Sets unter Umständen höhere Renditen erzielen als mit Gold oder Aktien.

Getty Images via AFP

Eine Studie der Higher School of Economics in Russland zeigt: Lego ist rentabler als Gold.

Laut einer Studie ist eine Investition in Lego lukrativer als Gold, Kunst und Wein, wie die britische Tageszeitung «The Guardian» berichtet. Der Wert von gebrauchten Lego-Spielzeugen soll sich jährlich um elf Prozent steigern, was einer besseren Rendite als von Gold, Aktien, Anleihen, Briefmarken und Wein entspricht.