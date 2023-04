Vater muss wegen Inzest für 10 Jahre ins Gefängnis

1 / 3 Für das Obergericht hat der Beschuldigte seine Tochter vergewaltigt und sexuell genötigt. Gerichte Zürich Das Bezirksgericht Winterthur hat den 44-jährigen Vater zu einer zehnjährigen Freiheitsstrafe verurteilt. 20min/hoh Das Zürcher Obergericht bestätigte am Mittwoch das Urteil der Vorinstanz vollumfänglich. 20min/hoh

Darum gehts Ein 44-jähriger Serbe ist am Mittwoch vom Obergericht zu einer zehnjährigen Freiheitsstrafe verurteilt worden. Die Strafe wird vollzogen.

Er hat während eines Jahres die damals sechzehneinhalbjährige Tochter regelmässig vergewaltigt.

Das Obergericht hat das Urteil des Bezirksgerichts Winterthur vollumfänglich bestätigt.

Der Mann bestritt die Taten, seine Anwältin verlangte Genugtuung und Schadenersatz von 630’000 Franken.

Die Vorwürfe sind ungeheuerlich: Der heute 44-jährige Taxifahrer und Kunstmaler ist angeklagt, im März 2018 seine damals sechzehneinhalbjährige Tochter im Ferienhaus in Serbien entjungfert und mehrfach vergewaltigt zu haben. Auch nach der Rückkehr nach Winterthur missbrauchte er sie regelmässig während eines Jahres, laut Anklageschrift rund 140 Mal.

Das Bezirksgericht Winterthur hat den Mann im November 2021 zu einer zehnjährigen Freiheitsstrafe und 15 Jahren Landesverweis verurteilt. Damit ging das Gericht über den Antrag der Staatsanwältin hinaus, die wegen Inzest, Vergewaltigung, sexueller Nötigung und weiteren Delikten acht Jahre gefordert hatte.

«Alles ist erfunden»

Gegen das Urteil legte der Beschuldigte Berufung ein und am Mittwoch wurde der Fall vor dem Obergericht verhandelt. «Ich bin unschuldig, alles ist erfunden», sagte er bei der Befragung durch den Richter. Dieser will wissen, warum die Tochter die Vorwürfe erfunden haben soll. «Ich war streng in der Erziehung und habe mich zu wenig um sie gekümmert. Zudem habe ich eine Affäre mit meiner Schwägerin gehabt.» Das habe das Klima in der Familie vergiftet. Es sei ein Komplott gegen ihn geschmiedet worden. «Ihr damaliger Freund und meine inzwischen geschiedene Frau haben sie manipuliert, um mich loszuwerden.»

Der 44-Jährige ist 2015 zu seiner in Winterthur lebenden Familie eingereist, ohne den Behörden zu sagen, dass er in seinem Heimatland eine Vorstrafe wegen Vergewaltigung und in Deutschland wegen Beteiligung an einem Banküberfall 3,5 Jahre im Gefängnis sass.

Seine Anwältin verlangte einen Freispruch sowie Entschädigung und Genugtuung in der Höhe von rund 630’000 Franken für die bereits dreijährige Untersuchungs- und Sicherheitshaft. «Es fehlt an Sachbeweisen, obwohl das Opfer 140 Mal vergewaltigt worden sein soll – eine abstruse Hochrechnung.» Weder Mutter noch die jüngere Schwester im gleichen Haushalt hätten etwas davon mitgekriegt, obwohl die Vorfälle während eines ganzen Jahre stattgefunden haben sollen. «Das ist nicht möglich», so die Verteidigerin.

Tochter in psychiatrischer Behandlung

Zudem habe der Beschuldigte in diesem Jahr während rund sieben Monaten im Zusammenhang mit der Trennung in einer eigenen Einzimmerwohnung gelebt. «Die Tochter lügt», fasste die Anwältin zusammen. Wie schon 2016, als ihr Vater in Winterthur verhaftet wurde, weil er sich in sexueller Absicht der Tochter genähert haben soll. Zu einer Verurteilung kam es damals jedoch nicht, weil die Tochter die Strafanzeige wieder zurückzog. «Sie hat zugegeben, gelogen zu haben», sagte die Verteidigerin.

Demgegenüber verlangten Staats- und Opferanwältin die Bestätigung des Urteils. «Meine Mandantin ist bis heute nicht in der Lage, eine Lehrstelle zu finden», erklärte die Opferanwältin. Die junge Frau leide immer noch unter einer posttraumatischen Belastungsstörung durch die sexuellen Übergriffe und habe Panikattacken. Sie hat im letzten Jahr sechs Monate in einer psychiatrischen Tagesklinik verbringen müssen. Den Rückzug der Strafanzeige 2016 habe sie auf enormen Druck der Familie gemacht – sogar die eigene Mutter habe ihr damals nicht geglaubt. Die Ex-Frau, welche auch am Prozess war, betonte, dass ihr Mann keine einzige Nacht in der Einzimmerwohnung gewohnt, sondern sie untervermietet habe. «Es wollte nicht ausziehen und hat alle manipuliert.»

Das Obergericht bestätigte das Urteil des Bezirksgerichts Winterthur vollumfänglich. Es verurteilte den 44-Jährigen wegen Vergewaltigung, Inzest, Drohung und weiteren Delikten zu einer unbedingten Freiheitsstrafe von zehn Jahren und einer Landesverweisung von 15 Jahren. Zudem muss er der Tochter eine Genugtuung von 60’000 Franken bezahlen. «Das Gericht hat keinen Zweifel, dass das Opfer nicht die Wahrheit gesagt hat.» Der Vater habe körperlichen Zwang und psychischen Druck ausgeübt. «Wir wissen die genaue Zahl der Übergriffe nicht, gehen aber von einer hohen Zahl aus», sagte der Vorsitzende Richter zum Schluss.